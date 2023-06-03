В Москве прошел вечер азербайджанских сказок

Опубликовано: 19:42, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Для юных посетителей библиотеки этнографии в Москве устроили литературный вечер, на котором читали азербайджанские народные сказки.

В библиотеке этнографии в Москве состоялся вечер, на котором маленьким посетителям читали азербайджанские народные сказки.

Юных гостей развлекали аниматоры. Также в залах библиотеки была подготовлена выставка национальных музыкальных инструментов и образцы гончарного и кузнечного мастерства.

Вечер завершился праздничным угощением – все посетители смогли попробовать национальные азербайджанские сладости. Напоследок всем маленьким гостям подарили книжки с азербайджанскими народными сказками с иллюстрациями Лейлы Алиевой.