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В Москве прошел вечер азербайджанских сказок

В Москве прошел вечер азербайджанских сказок
Для юных посетителей библиотеки этнографии в Москве устроили литературный вечер, на котором читали азербайджанские народные сказки.

В библиотеке этнографии в Москве состоялся вечер, на котором маленьким посетителям читали азербайджанские народные сказки.

Юных гостей развлекали аниматоры. Также в залах библиотеки была подготовлена выставка национальных музыкальных инструментов и образцы гончарного и кузнечного мастерства.

Вечер завершился праздничным угощением – все посетители смогли попробовать национальные азербайджанские сладости. Напоследок всем маленьким гостям подарили книжки с азербайджанскими народными сказками с иллюстрациями Лейлы Алиевой. 

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