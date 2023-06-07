Опубликовано: 6:28, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве начинается период короткого летнего тепла - воздух прогреется до плюс 24. В выходные в мегаполисе вновь похолодает до апрельских температур.

Погода в Москве сегодня порадует теплом - плюс 24 обещают синоптики в городе.

«Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов»

– Гидрометцентр России

Западный ветер в порывах будет достигать 15 м/c. Атмосферное давление чуть выше нормы - 751 мм ртутного столба.

Тепло пришло в столицу на три дня, его пик случится в пятницу, однако к началу праздничных выходных погода испортится - похолодает, начнутся дожди.