В Крым вернулся полузабытый коронавирус

Крымский Роспотребнадзор сообщает о серьезном росте числа заболевших коронавирусом – крымчанам даже порекомендовали снова надеть защитные маски.

В Крым вернулась старая напасть – в последнюю неделю существенно выросло число заболевших коронавирусом, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Только за неделю число новых заболевших составило 388 человек, это на 133% больше, чем неделей ранее, поведали в надзорном в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Что стало причиной возврата заболевания, пока неясно, однако жителей и гостей полуострова попросили избегать посещения мест с большим скоплением людей. Особое беспокойство у медиков вызывают крымчане из группы риска – при посещении магазинов и рынков им порекомендовали вернуться к проверенным средствам защиты – медицинским маскам, напомнили в Роспотребнадзоре.