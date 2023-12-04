Особый карантинный режим продлен в Азербайджане

Кабмин Азербайджана сообщил о том, что в стране продлен особый карантинный режим. Ранее этот срок был установлен до 1 января 2024 года.

Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим. Стало известно, что режим продлен до 2 апреля будущего года. Об этом сообщил глава правительства страны Али Асадов.

Предыдущим постановлением этот срок был установлен до 1 января 2024 года.

В настоящее время в стране коронавирусом болеют шестьдесят человек. Медики отмечают, что их жизни заболевших угрозы нет.

Отметим, что с 28 марта 2023 года для въезда в республику не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19. Также аналогичные документы не требуется при посещении кафе, ресторанов и торговых центров.