В Карачаево-Черкесии бушуют грипп, ОРВИ и коронавирус

С приходом зимы в Карачаево-Черкесии активизировались простудные заболевания – только за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 1,2 тысячи человек.

Карачаево-черкесские врачи с приходом зимы отмечают значительный всплеск числа заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора по КЧР.

Только за последнюю неделю было зафиксировано почти 1,2 тыс случаев сезонными простудными инфекционными заболеваниями, а прирост числа инфицированных составил 13%, передает "Интерфакс".

В целом с начала сезона гриппа и ОРВИ порог заболеваемости превышен на 20%, при этом чаще всего болеют дети 3-6 лет – у них отмечено максимальное превышение эпидпорога, на 60%.

Как показывает выборочное обследование, у заболевших преобладают коронавирусы, грипп групп A и В, RС-вирусы, аденовирусы и риновирусы.