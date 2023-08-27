В Казахстане снова горела угольная шахта

Опубликовано: 14:21, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На угольной шахте "Саранская" в Казахстане тушили пожар – с шахты пришлось эвакуировать всех рабочих, к счастью, никто не пострадал.

Минувшей ночью на шахте "Саранская" в Карагандинской области Казахстана, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", вспыхнул пожар.

Всех работников удалось быстро поднять на поверхность, что позволило избежать жертв и пострадавших.

"27 августа на шахте "Саранская" в 01:55 произошло возгорание, был введен план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС пожар был ликвидирован. Все работники поднялись на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются"

- пресс-служба "АрселорМиталл Темиртау"

Напомним, что 17 августа в выработке угольного уклона на шахте "Казахстанская" той же компании в Карагандинской области на глубине 170 м произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, но вот спасти удаплось не всех - погибли пятеро шахтеров.