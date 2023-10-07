В Израиле назвали число жертв атаки ХАМАС

Жертвами атаки ХАМАС на Израиль стали 22 человека.
Согласно последним данным, в результате атаки ХАМАС на территорию Израиля погибли 22 человека.
Ранее сообщалось, что террористы атаковали населенные пункты на юге Израиля около 06:30 по местному времени, в том числе фиксировались ракетные атаки.
Число пострадавших исчисляется сотнями. Точные цифры пока неизвестны.
Так, больница Барзилай в Ашкелоне сообщила, что на данный момент медики приняли 230 пострадавших, 40 из них – в критическом и тяжелом состоянии, состояние 123 из них врачи оценивают как средней тяжести.