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В Израиле назвали число жертв атаки ХАМАС

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жертвами атаки ХАМАС на Израиль стали 22 человека.

Согласно последним данным, в результате атаки ХАМАС на территорию Израиля погибли 22 человека.

Ранее сообщалось, что террористы атаковали населенные пункты на юге Израиля около 06:30 по местному времени, в том числе фиксировались ракетные атаки.

Число пострадавших исчисляется сотнями. Точные цифры пока неизвестны.

Так, больница Барзилай в Ашкелоне сообщила, что на данный момент медики приняли 230 пострадавших, 40 из них – в критическом и тяжелом состоянии, состояние 123 из них врачи оценивают как средней тяжести.

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