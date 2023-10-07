Лев Спивак: Израиль не был готов к атаке ХАМАС 

Опубликовано: 15:05, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент "АзИз" Лев Спивак проанализировал для "Вестника Кавказа" масштаб и причины боевых действий ХАМАС на территории Израиля. По его оценке, вторжение палестинских боевиков в израильские города являются серьезным провалом местных спецслужб.

Атака ХАМАС на Израиль стала результатом долгой подготовки антиизраильских сил в регионе и показала стратегические просчеты в современной политике Тель-Авива – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, комментируя объявленную Израилю палестинскими боевиками войну.

Операция ХАМАС готовилась долго

Прежде всего он подчеркнул, что война против Израиля всегда находилась в программе ХАМАС. "Так написано в декларации этой организации, их задача – уничтожение государства Израиль. И они этим занимаются. Надо сказать, что операция, которую они начали сегодня утром, явно готовилась много времени. Такая координация действий на воздухе, на море и на земле, включая массированный артобстрел, требует определенной подготовки. Тут готовились явно не пару дней и задействовали много различных сил для такой мощной операции", - обратил внимание он.



Лев Спивак констатировал, что власти Израиля оказались не готовы к нападению. "Во-первых, это огромный провал нашей разведки. Во-вторых, большой ошибкой стало в целом ослабление внимания к Сектору Газа. Даже на новостных каналах сейчас открыто говорят о том, как на прошлой неделе главы всех военно-разведывательных служб на специальном заседании Кабинета Безопасности согласились в том, что с Газой в последнее время все тихо и ХАМАС сконцентрирован на решении своих экономических вопросов, а потому не надо ворошить ситуацию, пусть все будет тихо", - поведал президент "АзИз".



"При этом призывы организовать предупредительную операцию все-таки были, поскольку, чем дольше и больше в Газе накапливается оружие, тем взрывоопаснее становится ситуация, и с этим надо что-то делать. Сейчас мы получили самый большой военный провал, наверное, за всю историю Израиля. По масштабам боевые действия можно сравнить только с войной Судного дня, которая началась как раз 50 лет назад, 6 октября 1973 года", - добавил Лев Спивак.



"Захвачено несколько наших поселений, в данный момент мы пытаемся их отбить. Часть уже отбита, но сам факт захвата наших поселений – это как пощечина, не говоря о том, что захвачены люди, взяты в плен и уведены в Газу. Официально пока что сообщили о более 20 погибших – и это речь только о тех телах, которые смогла вывезти израильская "скорая помощь". Наверняка в итоге мы узнаем цифры гораздо выше", - ожидает он.

Израиль не смог моментально ответить на атаку

Президент "АзИз" указал на четкую спланированность нападения на Израиль. "Операция очень продуманная и рассчитанная. У нас сегодня суббота, к тому же праздник – Симхат Тора. Это означает, что в военных частях все распущены по домам, оставлено только самое минимальное количество дежурных. Поэтому мы оказались неспособны моментально ответить на атаку. Только сейчас начинаются организованные ответные действия израильской армии – спустя 6 часов после атаки", - пояснил Лев Спивак.



По той же субботней и праздничной причине Кабинет безопасности не может полноценно реагировать на атаку ХАМАС. "Только в час дня пришли первые члены Кабинета безопасности, а целиком он соберется только вечером, когда закончится Шаббат, поскольку в нем много религиозных членов. В текущей ситуации не очень понятно, как может сбор Кабинета Безопасности занять 8 часов в стране, которую за 3 часа можно проехать из конца в конец?", - задал он вопрос властям.



Но есть и фактор, который уравновешивает угрозу ХАМАС. "Египет, который много лет являлся посредником между нами и Газой и останавливал немало боестолкновений, которые могли перерасти в масштабную войну, объявил, что больше не признает ХАМАС. Буквально это означает, что Египет не намерен помогать ХАМАС, если Израиль будет вести против них боевые действия. И это очень радует", - заключил президент "АзИз".