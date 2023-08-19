Вестник Кавказа

В Иране продемонстрировали передовую гиперзвуковую ракету

гиперзвуковая ракета
Новый тип гиперзвуковых ракет, произведенный в Иране, считается передовым. На сегодняшний день подобным вооружением обладают всего четыре государства.

В Иране представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах-2", оборудованную прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Об этом пишут местные СМИ.

С новинкой отечественной военной промышленности ознакомился Верховный лидер республики в ходе своей поездки в университет аэрокосмических наук "Ашура".

Кроме того, Али Хаменеи рассказали о других достижениях военно-космических сил КСИР.

Согласно информации, новая ракета относится к гиперзвуковому оружию класса HGV и HCM. Таким продвинутым вооружением в настоящее время обладают всего четыре государства.

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