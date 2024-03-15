В Иране призвал Израиль не ограничивать помощь Газе

Глава МИД Ирана заявил о том, что мирные жители Газы живут в стесненных условиях из-за ограничений, введенных Израилем. В этой связи Тегеран призвал снять все ограничения на доставку гумпомощи в Газу.

Иран продолжает активно поддерживать жителей палестинского анклава. В частности власти ИРИ выступают за снятие всех ограничений на доставку гумпомощи в Газу.

«Подвергнув серьезной критике Совет Безопасности ООН, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость немедленных действий ответственных международных институтов по прекращению убийств женщин, детей и беженцев в секторе Газа и на палестинских территориях, а также немедленно и, минуя все ограничения, направить гуманитарную помощь жителям всех районов сектора Газа»

– Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

Снятие ограничений: гуманитарная помощь для Газы

По словам главы ведомства, мирные жители Газы уже длительное время находятся в трудной гуманитарной ситуации из-за различных ограничений, в том числе и в области получения гуманитарной помощи. Иран призывает к снятию всех препятствий на пути оказания помощи этому региону, чтобы облегчить жизнь местного населения.

Международное содействие: ключ к успеху

В этой связи министр обратился к международным организациям с просьбой активно вмешаться в процесс снятия ограничений по отправке гуманитарной помощи в сектор Газа. Только совместными усилиями мирового сообщества можно обеспечить эффективную и своевременную помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, подчеркнул Абдоллахиян.