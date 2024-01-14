Газа получила гуманитарную помощь

В сектор Газа прибыла очередная партия гуманитарной помощи. Всего 244 грузовика с предметами первой необходимости и медикаментами.

Почти 250 грузовиков с гумпомощью прибыли в палестинский анклав. Ранее они прошли процедуру досмотра.

«244 грузовика с гуманитарной помощью были досмотрены и допущены в Газу <...> 14 марта»

– Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Ранее пресс-служба Армии обороны еврейского государства заявляло о том, что данные о том, что военные якобы обстреляли жителей Газы, которые ждали гуманитарной помощи – ложные.

«Сообщения о том, что ЦАХАЛ атаковал десятки жителей Газы на пункте распределения гуманитарной помощи, являются ложными»

– пресс-служба ЦАХАЛ

В этой связи в пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что дезинформация и фейки могут иметь серьезные последствия, особенно в военном контексте. Для достоверной информации следует обращаться к официальным источникам и не верить слухам. Важно помнить, что правда всегда побеждает ложь, и только объективная информация способна пролить свет на ситуацию.