Израиль решил закрыть границу сектора Газа с Египтом

Израиль намерен добиться закрытия границы сектора Газа с Египтом, сообщил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Ранее СМИ сообщили, что Израиль готовится начать военную операцию на этой границе.

Границу между сектором Газа и Египтом должна быть закрыта. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, если этого не сделать, то войну против ХАМАС не удастся закончить.

"Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем сектор Газа, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать в этот южный проход (границу с Египтом - ред.), поэтому, конечно, нам нужно его закрыть"

– премьер еврейского государства

По данным CNN, речь идет о 14-километровом Филадельфийском коридоре – участке земли, который является буферной зоной на границе Египта с анклавом.

В Израиле отмечают, что эта блокада необходима, чтобы защитить своих граждан от радикалов.

Нетаньяху отметил, что власти страны пока не знают, как еврейское государство будет действовать при закрытии границы. СМИ отмечают, что после установки полного контроля над коридором Израиль намерен заменить палестинских пограничников на своих на КПП Рафах, который играет важную роль в доставке помощи в анклав.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Израиль сообщил Египту о своих планах начать операцию на его границе с сектором Газа.

Массовые демонстрации

Накануне в Тель-Авиве прошла массовая демонстрация, в которой приняли участие около 120 тыс человек. Собравшиеся неподалеку от комплекса Минобороны призывали освободить всех заложников, которые попали в плен палестинским радикалам в начале октября, передает The Times of Israel.

Этим митингом был дан старт мероприятиям, посвященным 100 дням с момента нападения ХАМАС на Израиль. Они будут идти по всей стране в течение 24 часов.

Параллельно с этой демонстрацией в центре города состоялся митинг, участники которого требовали провести новые выборы. Они заблокировали шоссе на востоке города. В результате полиция задержала нескольких человек.

Еще несколько тысяч человек устроили акцию протеста, на которой потребовали от правительства Нетаньяху уйти в отставку. Кроме того, они выступили за проведение досрочных выборов в городе Хайфа.