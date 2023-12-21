Конфликт в Газе: США рассчитывают на Турцию и давят на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четвертый раз после начала эскалации между ХАМАС и Израилем прибыл на Ближний Восток. В новом году он заявил о надежде на помощь Турции и арабских стран в решении конфликта и оказал давление на Израиль

Стоит напомнить, что все три предыдущих турне Энтони Блинкена по Ближнему Востоку не увенчались успехом. Война в секторе Газа не остановилась. Ряд стран, включая Иорданию и Турцию, заморозили дипломатические контакты с Тель-Авивом. Правительство Биньямина Нетаньяху не соглашалось идти на уступки, несмотря на готовность ХАМАС при посредничестве Катара вернуть удерживаемых в Газе израильтян.

Война разрастается

Конфликт начал выходить на новый уровень. Вдобавок к Газе обострилась ситуация на ливано-израильской границе. "Хезболла" и ЦАХАЛ почти на ежедневной основе обмениваются ракетными атаками. Израиль наносит удары в том числе по местам дислокации лидеров ХАМАС в Ливане. На другом конце региона Израилю и США угрожают хуситы - они запускают баллистические ракеты по Израилю и пытаются захватывать корабли Израиля и его западных союзников в Аденском заливе.

Третий фронт борьбы образовался в Ираке и Сирии. Местные проиранские группировки обстреливают базы Пентагона. На горизонте маячит конфликт Ирана и США. Первым признаком такой перспективы стала созданная США коалиция против хуситов для обеспечения безопасности судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив.

Интересы США

США понимают, что вся ситуация вокруг Газы угрожает не только безопасности Израиля, но и его отношениям с региональными странами. Тель-Авив оказался в изоляции. Трещит по швам мирный процесс, запущенный еще Дональдом Трапом и увенчавшийся установлением дипломатических отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Саудовская Аравия тоже собиралась пойти на признание Израиля, но после начала конфликта в Газе поставила процесс на стоп.

В то же время большой войны никто не хочет. Аятолла Али Хаменеи и Госдеп выражали намерение не допустить втягивания в прямую войну США и ИРИ. ОАЭ и Саудовская Аравия проявляют выдержку. Катар выступает посредником между палестинцами и израильтянами, добиваясь возврата заложников и прекращения огня. Ненадолго в декабре Дохе удалось достичь гуманитарной паузы. Идут постоянные контакты между спецслужбами США, Египта, Иордании, ОАЭ и самого Катара.

США осознают, что продолжение конфликта будет подрывать их позиции в регионе. Арабская и мусульманская улица обвиняет прежде всего не Тель-Авив, а его американских и европейских партнеров. Именно поэтому Госдеп не оставляет попыток найти решение проблемы, вовлекая ведущие страны Ближнего Востока. С этой целью с 4 по 11 января Блинкен совершил турне по Турции, Иордании, Катару, ОАЭ, КСА, Израилю, Западному берегу реки Иордан и Египту.

Блинкен в Турции

6 января, когда "Хезболла" запустила десятки ракет по северной части Израиля, Блинкен встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В разговоре с ним госсекретарь "подчеркнул необходимость предотвратить распространение конфликта, обеспечить освобождение заложников, расширить гуманитарную помощь и сократить число жертв среди гражданского населения", сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

США рассчитывают на роль Турции в достижении мира. "В Турции мы уделяли большое внимание тому, что Турция может сделать, используя свое влияние, используя свои связи, чтобы помочь предотвратить распространение конфликта на Ближнем Востоке", — отметил Блинкен, добавив, что Анкара может поучаствовать в решении трудных вопросов об управлении Палестины и восстановлении Газы.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в разговоре с Блинкеном дал понять, что для достижения мира нужно прекратить боевые действия в Газе. Это позволит обеспечить беспрерывную доставку гуманитарной помощи и в конечном счете вернуться к переговорам о мире на основе принципа двух государств - Израиля и Палестины.

Блинкен на Аравийском полуострове

В урегулировании конфликта США рассчитывают и на Катар. 7 января на встрече с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани госсекретарь посетовал на недостаточность гуманитарной помощи. Там же в Дохе он пообещал потребовать от властей Израиля "делать больше для защиты мирных граждан" и назвал недопустимым переселение населения из Газы. После Катара Блинкен направился в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Накануне глава Госдепа сообщил, что КСА, Турция, Иордания, ОАЭ и Катар готовы начать совместное восстановление Газы и ввести там систему управления после окончания израильской операции.

Блинкен в Израиле

Параллельно Госдеп пытается оказать давление на Тель-Авив. 9 ноября Блинкен прибыл в Израиль. В разговоре с премьером Биньямином Нетаньяху он призвал Израиль избегать "нанесения дальнейшего вреда" гражданскому населению и инфраструктуре в секторе Газа. Он также заявил о необходимости создания палестинского государства. Госсекретарь выразил надежду, что после окончания конфликта Израиль вернется к нормализации отношений с соседями.

Власти Израиля понимают рискованность ситуации. Поэтому президент Израиля Ицхак Герцог заверил Блинкена в том, что его страна постарается минимизировать жертвы в ходе операции в Газе. В то же время, как сообщила Times of Israel, министр обороны Йоав Галант проинформировал Блинкена, что ЦАХАЛ повысит интенсивность боевых действий и сама операция не прекратится, "пока не будет обнаружено руководство ХАМАС, а израильские беженцы не вернутся домой".

Из Израиля Блинкен направил сигнал и Ирану, предостерегая хуситов от продолжения атак в Красном море. "Я не буду здесь рассуждать о том, что может произойти в будущем. Мы просто хотим дать понять: если эти действия со стороны хуситов продолжатся, то они столкнутся с последствиями", - сказал он. Госсекретарь напомнил, что 40 стран присоединились к осуждению поведения хуситов и ряд государств вместе с США готовы принять меры, если шиитская группировка в Йемене не успокоится. При этом дипломат оговорился, что США не стремится "спровоцировать конфликт или способствовать эскалации конфликта".

Увенчается ли успехом четвертое турне Блинкена на Ближний Восток, покажет время. Пока что эскалация в Газе все еще не прекращается.