Глава МИД Турции принял Блинкена в Стамбуле

В Стамбуле прошла встреча главы МИД Турции и Энтони Блинкена. Госсекретарь США прибыл в Турцию с рабочим визитом вчера. Он также встретится с президентом Турции.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан провел в Стамбуле переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает телеканал Habertürk.

Встреча представителей Турции и США прошла в закрытом для журналистов формате. Блинкен прибыл с рабочим визитом в Турцию 5 января.

Помимо этого, американский госсекретарь встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основными темами будут ситуация в секторе Газа, процесс принятия Швеции в НАТО, истребители F-16, нормализация отношений между Анкарой и Афинами, двусторонние контакты и другие вопросы.

Стоит добавить, что приезд Блинкена в Турцию сопровождался акциями в поддержку Палестины, но они не носили массового характера.