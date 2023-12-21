Турция не торопится пускать Швецию в НАТО

Анкара не будет торопиться в деле принятия Швеции в НАТО. В частности, власти Турции ждут подвижек в деле передачи истребителей F-16.

Власти Турции не будут спешить в деле ратификации членства Швеции в НАТО.

В частности, еще нет точных дат голосования по данному вопросу в турецком парламенте.

«Нет, не определена»

– источник в законодательном органе страны.

Далее собеседник РИА Новости отметил, что Анкара в данном вопросе торопиться не будет.

«Нам спешить некуда. Есть взаимосвязанные процессы, мы будем следить. Давления на нас по каким-либо срокам нет и не может быть»

– собеседник агентства

Ранее глава Турции заявлял о том, что сдвиги в деле сделки по американским F-16 положительно отразятся на решении принятия Швеции в НАТО.