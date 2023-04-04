Парламент Турции проголосует по Швеции в НАТО только в 2024 году

Окончательное решение по ратификации протокола о вступлении Стокгольма в НАТО Анкара сможет принять лишь в следующем году. Перспективы процесса очертили турецкие СМИ.

Турецкий парламент отправился на каникулы, напоследок приняв новый бюджет и ряд законов, это означает, что голосование по шведской заявке в НАТО откладывается до начала очередной сессии, передает Haber Global.

Снова законодательный орган соберется только 16 января – именно после этой даты его Генассамблея сможет рассмотреть документ.

Напомним, накануне профильная комиссия одобрила заявку Швеции в НАТО. Для положительного решения по ней в рамках всего парламента хватит простого большинства голосовавших.