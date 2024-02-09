В Ходжалы найдена пыточная - наследие армянской оккупации

Здание, в котором армянские оккупанты пытали пленных азербайджанцев десятилетия назад, обнаружили в Ходжалы. В пыточную была превращена старая мельница.

Здание, служившее во времена армянской оккупации тюрьмой и пыточной для пленных азербайджанцев, обнаружено в Ходжалы, об этом сообщили в эфире Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).

Место пыток нашли в каменном строении, расположенном в 2-3 км от села Малыбейли в Ходжалы. В пыточную было превращено подсобное помещение старой мельницы. Страшное прошлое хранит это строение уже 30 лет.