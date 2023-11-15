В "Грузинской мечте" предсказали судьбу своих главных политических оппонентов

В правящей партии Грузии со скепсисом смотрят на перспективы оппозиционной партии ЕНД на следующих парламентских выборах. Там считают, что их главные политические оппоненты потерпят очередное поражение.

Председатель "Грузинской мечты" рассказал, что в обозримой перспективе ждет крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". Ираклий Кобахидзе отметил, что сейчас ЕНД разделено на большевиков и меньшевиков,

"Что касается ситуации в "Нацдвижении" сегодня, то эта партия разделилась на большевиков и меньшевиков. Формальный председатель большевиков – Хабеишвили, лидер меньшевиков – Мелия. Эти процессы будут продолжаться и это очень хорошо"

– глава правящей партии

По его словам, такая ситуация внутри партии приведет к тому, что на следующих парламентских выборах они потерпят поражение.

"Процесс завершится тотальным поражением на выборах. Они проиграют выборы в этой стране в девятый раз"

– Ираклий Кобахидзе

Он акцентировал внимание на том, что в конечном счете все это завершится распадом "Нацдвижения".

Напомним, следующие парламентские выборы в Грузии пройдут в 2024 году.