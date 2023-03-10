Грузия полностью отказалась от закона "Об иноагентах"

В "Грузинской мечте" сообщили, что не планируют возвращаться к принятию закона "Об иноагентах". Там отметили, что протесты против закона вызваны искусственно.

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе сообщил об отказе руководства Грузии возвращаться к вопросу о принятии закона "Об иноагентах".

При этом он отметил, что данный законопроект служил благородным целям – осведомить грузинскую общественность о том, кто кого финансирует.

Кобахидзе напомнил, что сегодня Европа работает над собственным законом "Об агентах иностранного влияния", что можно только приветствовать.

В то же время глава партии подчеркнул, что протесты против закона, которые прокатились по Грузии весной текущего года, были вызваны искуственно.

"Общественность видела массу фактов, что экстремистские мероприятия и деятельность конкретных организаций финансировались из иностранных источников, и, конечно, никто не хотел предавать это огласке"

- Ираклий Кобахидзе