В Грузии испугались санкций против России

Введение Грузией санкций против РФ, в первую очередь, навредило бы Грузии. «Мы не сумасшедшие», - подчеркнули по этому поводу в правящей партии страны.

В правящей партии Грузии выразили уверенность в том, что введение санкций против российской стороны, в первую очередь, ударило бы по грузинской экономике.

«Введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии. Мы не собираемся вводить санкции против граждан Грузии»

– исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе

Далее парламентарий отметил, что введение рестрикций против России, привело к спаду в экономике страны в размере 10%.

Ранее грузинские оппозиционеры выступили с инициативой введения широкомасштабных антироссийских санкций, предполагающих, в частности, отмену безвиза с РФ, запрет на покупку россиянами земли в Грузии, а также ограничение прав на трудоустройство для граждан России.