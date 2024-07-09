Только 8 НПО Грузии оказались полностью прозрачны

Большая часть НПО и СМИ, протестовавших против принятия закона об иноагентах в Грузии, сами не соблюдают необходимые стандарты прозрачности – с чем и может быть связано радикальное неприятие ими закона об иноагентах,
рассказал представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе.
Речь идет о 474 организациях, которые почти сразу после внесения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламент совместным заявлением выразили протест против него.
"Грузинская мечта" решила проверить, насколько прозрачно организована работа этих НПО и СМИ.
Для этого все организации были проверены на соответствие семи критериям:
- наличие сайта;
- сведения об организации-доноре;
- информация о публичности проектов;
- конкретные суммы грантов по всем проектам;
- продолжительность проектов и грантов;
- публикация каждый год отчета о деятельности;
- информация о составе организации.
"Только восемь организаций выполнили минимальный стандарт, обеспечивающий доступ к базовой информации по семи компонентам. Эта данность еще раз убедила общество в том, что закон о прозрачности служит интересам государства и общества"
– Миканадзе
Соответственно, подчеркнул депутат, теперь можно считать доказанным, что НПО и СМИ, существующие на зарубежные средства, практически всегда непрозрачны.
Закон об иноагентах в Грузии – что это?
Вызвавший громкий резонанс закон об иностранных агентах в Грузии ставит целью создание реестра организаций, которые действуют на средства, получаемые из-за границы. В него войдут СМИ и НПО, которые минимум на 20% финансируются из внешних источников. Такие организации обяжут каждый год подавать декларацию о доходах.