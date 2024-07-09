Только 8 НПО Грузии оказались полностью прозрачны

Правящая партия "Грузинская мечта" доказала непрозрачность большинства организаций, выступивших против закона об иноагентах. Из около 500 таких НПО прозрачно ведут деятельность лишь восемь.

Большая часть НПО и СМИ, протестовавших против принятия закона об иноагентах в Грузии, сами не соблюдают необходимые стандарты прозрачности – с чем и может быть связано радикальное неприятие ими закона об иноагентах,

рассказал представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе.

Речь идет о 474 организациях, которые почти сразу после внесения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламент совместным заявлением выразили протест против него.

"Грузинская мечта" решила проверить, насколько прозрачно организована работа этих НПО и СМИ.

Для этого все организации были проверены на соответствие семи критериям:

наличие сайта;

сведения об организации-доноре;

информация о публичности проектов;

конкретные суммы грантов по всем проектам;

продолжительность проектов и грантов;

публикация каждый год отчета о деятельности;

информация о составе организации.

"Только восемь организаций выполнили минимальный стандарт, обеспечивающий доступ к базовой информации по семи компонентам. Эта данность еще раз убедила общество в том, что закон о прозрачности служит интересам государства и общества"

– Миканадзе

Соответственно, подчеркнул депутат, теперь можно считать доказанным, что НПО и СМИ, существующие на зарубежные средства, практически всегда непрозрачны.

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

Вызвавший громкий резонанс закон об иностранных агентах в Грузии ставит целью создание реестра организаций, которые действуют на средства, получаемые из-за границы. В него войдут СМИ и НПО, которые минимум на 20% финансируются из внешних источников. Такие организации обяжут каждый год подавать декларацию о доходах.