Оппозиция Грузии хочет упростить процесс выборов

Оппозиционные партии Грузии призываются упростить процедуру голосования для иммигрантов. Проект оппозиции предусматривает открытие новых избирательных участков за пределами республики.

Оппозиционные партии Грузии "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" работают над запуском проекта по упрощению процедуры выборов для граждан республики, которые проживают за рубежом. В рамках этого проекта предполагается создание новых избирательных участков в городах, где проживают грузинские иммигранты и нет консульства республики.

Также право голоса имеют граждане, которые не состоят в консульстве на учете.

По данным грузинской оппозиции сейчас за пределами страны находятся около миллиона иммигрантов с правом голоса.

"Согласно Избирательному кодексу, если в каком-либо иностранном городе проживают более 50 иммигрантов из Грузии, они имеют право претендовать на право голоса на выборах независимо от того, состоят они на консульском учете или нет. На сегодняшний день, по разным подсчетам, за пределами Грузии насчитывается около миллиона граждан, имеющих право голоса"

– оппозиция Грузии