Вестник Кавказа

В Грузии закрыли кустарную сыроварню

В Грузии закрыли кустарную сыроварню
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нелегальное производство сыра закрыли в грузинском Кобулети. Изъято 250 кг сулугуни, произведенного подпольно и с нарушением санитарных норм.

Правоохранители в Грузии обнаружили и закрыли в Кобулети нелегальный цех по производству сыра и других молочных продуктов.

Производством занимался местный житель, цех работал с нарушением санитарно-гигиенических норм и стандартов безопасности, отмечается в сообщении Агентства продовольствия Грузии.

В результате проверки изъято 250 кг сыра, в том числе копченного сулугуни и около 200 банок мацони.

Нарушитель оштрафован, кустарное производство в Кобулети закрыто.

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