В горах Ингушетии откроется форелевое хозяйство

В Джейхарском районе Ингушетии появится крупное рыбное хозяйство. Предприятие будет производить до 800 т красной рыбы в год.

В Ингушетии в горном Джейрахском районе создается современное рыбное хозяйство "Обанхи", сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в среду.

"Проект одобрен инвестиционным советом при главе Ингушетии и реализуется при поддержке инвестора с общим объемом вложений в размере 100 млн рублей. Это первый в регионе комплекс такого масштаба по выращиванию форели и семги"

– сообщение

Рыбхозяйство появится вблизи реки Армхи и будет включать четыре независимых модуля с системой проточной воды из естественного источника. Ежегодного хозяйство "Обанхи" будет выпускать 500-800 т семги и форели.

Выращивание первой партии рыбы уже началось - первый модуль из четырех почти достроен.

В будущем форелевое производство может быть также открыто в Гамурзиевском административном округе Назрани. Реализацией займется тот же инвестор.