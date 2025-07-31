Ингушетия посвятит 2026 год экологии

В Ингушетии объявлен Год экологии. Им станет 2026 год. Решение об этом принял глава республики.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение объявить 2026 год Годом экологии, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"Тема эта меня очень волнует, я не раз говорил о своей обеспокоенности состоянием окружающей среды в нашей республике с самого начала работы на своем посту"

- Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что проблемы накапливались годами и сейчас требуют скорейшего решения. По его словам, большинство водоемов в Ингушетии нарушают экологические требования, а качество питьевой воды вызывает опасения.

Среди ключевых проблем республики в экологии он обозначил отсутствие современной канализационной инфраструктуры и неорганизованное использование выгребных ям, а также бесконтрольный сброс сточных вод.

Строительство централизованной канализации может занять много времени, отметил Калиматов. В связи с чем есть необходимость развивать сеть локальных очистных сооружений. Ингушетия уже наладила их производство, однако требуется проинформировать населения о наличие подобной технологии.