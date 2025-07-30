Вестник Кавказа

Бывшему гендиректору "Ингушэнерго" продлили арест

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд решил продлить арест бывшему генеральному директору "Ингушэнерго". Ранее он был арестован до 25 сентября.

Верховный суд Ингушетии не стал менять решение районного суда, постановившего продлить арест на два месяца Адаму Цечоеву, бывшему гендиректору "Ингушэнерго". Об информирует пресс-служба ВС.

"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу"

– Верховный суд РИ

Адам Цечоев вместе с двумя своими подельниками был задержан прошлой осенью по делу о хищении свыше 66 млн рублей при строительстве электроподстанции.

В начале этого года в УФСБ РФ по республике рассказали, что по данному уголовному делу арестованы 8 бывших и действующих работников ПАО "Россети Северный Кавказ" и "Ингушэнерго".

В прошлом месяце Цечоеву и его подельникам продлили арест до 25 сентября.

