Бывшему гендиректору "Ингушэнерго" продлили арест

Верховный суд Ингушетии не стал менять решение районного суда, постановившего продлить арест на два месяца Адаму Цечоеву, бывшему гендиректору "Ингушэнерго". Об информирует пресс-служба ВС.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу"
– Верховный суд РИ
Адам Цечоев вместе с двумя своими подельниками был задержан прошлой осенью по делу о хищении свыше 66 млн рублей при строительстве электроподстанции.
В начале этого года в УФСБ РФ по республике рассказали, что по данному уголовному делу арестованы 8 бывших и действующих работников ПАО "Россети Северный Кавказ" и "Ингушэнерго".
В прошлом месяце Цечоеву и его подельникам продлили арест до 25 сентября.