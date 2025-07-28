В Ингушетии перед судом предстанут организаторы незаконных азартных игр

В ингушском Малгобеке разоблачили организаторов подпольного клуба азартных игр.
В Ингушетии раскрыли подпольный клуб азартных игр. Перед судом предстанут трое местных жителей, еще двоих ищут правоохранители.
По информации следствия, нелегальное игорное заведение действовало в городе Малгобек. Лудоманы могли найти выход своей пагубной зависимости перед монитором обычного игрового компьютера.
Заведение в Малгобеке принесло своим создателям более 1,8 млн рублей. Фигурантам дела грозит до шести лет тюрьмы.