В Ингушетии перед судом предстанут организаторы незаконных азартных игр

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ингушском Малгобеке разоблачили организаторов подпольного клуба азартных игр.

В Ингушетии раскрыли подпольный клуб азартных игр. Перед судом предстанут трое местных жителей, еще двоих ищут правоохранители. 

По информации следствия, нелегальное игорное заведение действовало в городе Малгобек. Лудоманы могли найти выход своей пагубной зависимости перед монитором обычного игрового компьютера. 

Заведение в Малгобеке принесло своим создателям более 1,8 млн рублей. Фигурантам дела грозит до шести лет тюрьмы.

