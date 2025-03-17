Ингушетия будет сама готовить энергетиков

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" Ингушетия начала обучение собственных работников топливно-энергетического комплекса – их будут готовить в республиканском политехническом колледже.

Энергетические объекты Ингушетии будут обслуживать собственные специалисты, подготовка которых началась на базе политехнического колледжа имени Ю.А.Арапиева, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Республика получила дополнительное финансирование на создание образовательно-производственного кластера. Хочу отметить, что порядка 50% наших выпускников 9-х классов уходят в колледжи. И эта цифра ежегодно растет"

- Махмуд-Али Калиматов

Единственный в Ингушетии колледж, который готовит профессионалов по направлению "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия", уже представил образовательную программу, по которой будут готовить специалистов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Теперь регион получит собственных специалистов, обученных работе на современном оборудовании в современных условиях, что очень важно для его дальнейшего развития, подчеркнул Калиматов.

В перспективе на базе колледжа начнется разработка новых образовательных программ с использованием цифровых технологий, преподавателями которых будут выступать специалисты-практики, а диплом целевого обучения будет гарантировать выпускникам дальнейшее трудоустройство.

В 2026 году в колледже будет построен учебно-производственный комплекс, в котором будут проходить курсы повышения квалификации педагогов и специалистов нефтегазовой отрасли, добавил глава региона.