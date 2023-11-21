Вестник Кавказа

В Физули возвращаются почти 30 семей

В Физули возвращаются почти 30 семей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром освобожденный от армянской оккупации Физули принимает еще 27 семей бывших вынужденных переселенцев – новые жители города поселятся в новых домах, построенных специально для них.

Сегодня утром в обновленный город Физули в Карабахском экономическом районе Азербайджана отправилась еще одна большая группа бывших вынужденных переселенцев – 27 семей, это 77 новых жителей города.

Возвращение людей в свои родные места из Гарадагского района Баку стало возможным при организации Государственного комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, сообщает Trend.

В Физули вновь прибывших жителей ждут заново отстроенные для них дома, оборудованные всем необходимым для жизни. Теперь население города составит 332 семьи, или 1183 жителей.

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