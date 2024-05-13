В Агдамском районе Карабаха вырастет белорусская деревня

Власти Беларуси приняли решение построить в освобожденном от армянской оккупации Карабахе настоящую белорусскую деревню на 420 семей – деревня вырастет на равнине в Агдамском районе, жить в ней будут возвращающиеся домой вынужденные переселенцы.

Власти Беларуси намерены построить в освобожденном от армянской оккупации Карабахе населенный пункт, в котором будут проживать более 400 семей азербайджанцев – деревня вырастет на равнине, в Агдамском районе, заявил белорусский министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

"Сейчас мы договорились о новом серьезном шаге. Запланировали конкретный населенный пункт наподобие агрогородка. Мы будем работать совместно с нашими коллегами из министерства сельского хозяйства, потому что здесь очень важно предоставить людям не только комфортное жилье, но и обеспечить их достойными местами для работы"

- Руслан Пархамович

Несмотря на то, что деревня будет построена в Азербайджане, она будет отличаться белорусским колоритом – аккуратными заборами, приусадебными участками и прекрасными дорогами. Также белорусские строители возведут здесь всю необходимую инфраструктуру, уточнил белорусский министр, передает БЕЛТА.

Если все будет хорошо получаться, то в ближайшем будущем здесь построят еще несколько объектов, - добавил Пархамович.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев сегодня осмотрели Физули и Шушу, разрушенные объекты и перспективные районы для застройки. По маршруту президенты поехали в одной машине, причем за рулем был азербайджанский лидер.

Белорусский президент не удержался от шутки по этому поводу.

"Так и напишите - впервые экскурсоводом стал сам Ильхам Гейдарович"

- Александр Лукашенко