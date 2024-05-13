Ильхам Алиев и Александр Лукашенко побывали в Шуше

Президенты Азербайджана и Беларуси посетили город Шуша. Они побывали в первом жилом комплексе и дом-музее Бюльбюля, а также осмотрели памятники.

Президенты Азербайджана и Беларуси – Ильхам Алиев и Александр Лукашенко посетили азербайджанский город Шуша, пишет пресс-служба руководителя АР.

Президенты стран были проинформированы о генеральном плане города. Главы двух государств побывали в первом жилом комплексе.

Далее они посмотрели выставку «Гейдар Алиев и Карабах» в Творческом центре, который отреставрирован Фондом Гейдара Алиева. Лидеры стран посетили и Джыдыр дюзю.

Помимо этого, Лукашенко и Алиев осмотрели памятники известным деятелям культуры Азербайджана, расстрелянные в период оккупации города. Они также побывали в дом-музее Бюльбюля.

Стоит добавить, что во время посещения города Лукашенко подарил Шуше белорусскую тракторную технику.