Вестник Кавказа

Александр Лукашенко посетил Физули

Александр Лукашенко посетил Физули
© Фото: сайт президента Азербайджана
Александр Лукашенко прибыл в Физулинский район. В аэропорту был встроен караул. Его встретил Ильхам Алиев. Лидеры стран ознакомились с Генпланом города.

Белорусский президент Александр Лукашенко, который находится с визитом в Азербайджане, прибыл в Физулинский район, пишет пресс-служба президента АР.

Самолет с главой РБ приземлился в Физулинском международном аэропорту. В честь гостя был выстроен почетный караул.

Отмечается, что Лукашенко встретил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Главе Беларуси рассказали об аэропортах на освобожденных территориях.

Помимо этого, главы двух государств ознакомились с генеральным планом Физули. Они также осмотрели разрушенные места города.

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