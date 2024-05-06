Шуша принимает новых жителей

Сегодня в восстановленную после армянской оккупации жемчужину Карабаха – город Шушу - возвращается очередная большая группа бывших вынужденных переселенцев. В родные места после долгой разлуки вернутся 136 новых жителей города.

Красивейший город Карабаха – его жемчужина, город Шуша, восстановленный после армянской оккупации, сегодня принимает новых жителей – суда на родину возвращается большая группа вынужденных переселенцев.

Сегодня ранним утром из Гарадагского района Баку сюда выехала колонна автомобилей, которые везли в город еще 38 семей его новых жителей – это 136 новых горожан, сообщает Trend.

Это вторая столь масштабная группа вынужденных переселенцев, возвращающаяся на родину – напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", первые беженцы переехали в родные края в начале мая и уже поселились в комплексе домов, который состоит из 23 зданий. С прибытием новых жителей население Шуши составит 224 человек5а – это 58 семей новых горожан.

Ожидается, что к 2040 году в Шуше будут проживать около 23 тыс граждан.