Вестник Кавказа

В следующем месяце в Шушу отправятся первые 50 семей

В следующем месяце в Шушу отправятся первые 50 семей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые семьи вынужденных переселенцев в мае отправятся в свои новые дома в Шуше. Всего на первом этапе будут возвращена группа из 50 семей.

Шуша в мае примет первых беженцев, которые смогут вернуться в свои дома.

Первоначально сюда отправится группа из 50 семей. Информацию об этом распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Уточняется, что переселенцы будут размещены в комплексе домов, который состоит из 23 зданий.

Ранее сообщалось, что к 2040 году в Шуше будут проживать порядка 23 тыс граждан. 

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