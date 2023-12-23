В следующем месяце в Шушу отправятся первые 50 семей

Первые семьи вынужденных переселенцев в мае отправятся в свои новые дома в Шуше. Всего на первом этапе будут возвращена группа из 50 семей.
Шуша в мае примет первых беженцев, которые смогут вернуться в свои дома.
Первоначально сюда отправится группа из 50 семей. Информацию об этом распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Уточняется, что переселенцы будут размещены в комплексе домов, который состоит из 23 зданий.
Ранее сообщалось, что к 2040 году в Шуше будут проживать порядка 23 тыс граждан.