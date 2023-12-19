Шуша открывается для туристов

Посетить освобожденный после оккупации город Шуша в Азербайджане вскоре смогут туристы, в том числе и иностранные. Въезд в город открыт для личного автотранспорта.

С 27 декабря граждане Азербайджана смогут на личных автомобилях, а не только в составе туристических групп и на специально организованных автобусах, посещать город Шуша и поселок Суговушан.

Азербайджанцы с 25 декабря могут оформить разрешение на поездку. Для Шуши оно будет действовать два дня, для Суговушана - день. Ежедневно разрешение будет выдаваться 80 и 60 автомобилям соответственно. Путешественники могут заранее забронировать номера в гостиницах на месте.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

На какой машине можно отправиться в Шушу и Суговушан?

Автомобиль категории B с максимальным числом мест 9, включая место водителя, должен иметь государственный автомобильный регистрационный знак Азербайджана.

Автомобиль должен следовать по определенному маршруту, включающему дорогу Победы и пункт пропуска Алханлы Физулинского района - для поездки в Шушу, и территорию Тертерского и Геранбойского районов (село Тапгарагоюнлу) - для посещения Суговушана.

Оформить заявку можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Как попасть в Шушу иностранным туристам?

Также побывать в культурной столице Азербайджана вскоре смогут иностранные туристы. Они могут отправиться в Шушу в рамках групповых туристических туров Баку-Шуша, Суговушан доступен в рамках отдельных автобусных туров. Приобрести билет можно в любой туристической фирме, следует из совместного сообщения министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму Азербайджана.