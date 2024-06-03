В Ессентуках начался купальный сезон

Купальный сезон стартовал в Ессентуках. Этому предшествовала большая подготовительная работа.

В субботу в Ессентуках стартовал купальный сезон. Это означает, что гости и жители курорта смогут насладиться возможностью посещения курортных бассейнов, где можно не только поплавать, но и получить заряд здоровья благодаря минеральной воде.

Перед открытием купального сезона в Ессентуках проводится обширная работа по реконструкции и обновлению курортной инфраструктуры. Это включает в себя ремонт и обновление бассейнов, создание комфортных зон отдыха, обновление санитарных и гигиенических условий.

Отметим, что курорт – один из самых известных и популярных по лечению заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Здесь нашли свое применение различные виды минеральных вод, которые питаются из подземных источников. Основные лечебные свойства этих вод заключаются в их высоком содержании сульфидов, которые оказывают благотворное воздействие на организм. На территории курорта также функционируют многие спортивные объекты и инфраструктура для занятий физкультурой и отдыхом – от бассейнов до лыжных трасс и теннисных кортов.