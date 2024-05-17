Купальный сезон в Сочи и на других курортах Кубани откроется в выходные

Море в Краснодарском крае до конца текущей недели прогреется до 22 градусов. Такая температура воды означает, что в море можно купаться.

Открыть купальный сезон на пляжах Краснодарского края можно будет в ближайшие дни, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Анапе и Туапсе сейчас 21 градус, в Сочи 20 градусов. Сейчас на Черноморском побережье действительно начнется быстрое прогревание воды, и уже в конце этой недели температура будет 22 градуса"

– специалист

Также купаться можно начинать в Азовском море, оно более мелкое и обычно становится теплым раньше, чем Черное. Сейчас для купания подходит вода в Ейске.

Черное море в Крыму несколько холоднее, там вода прогрелась пока до плюс 18, купаться с комфортом можно будет в конце месяца, считает Вильфанд, передает ТАСС.