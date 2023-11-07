В Дагестане школьников научат безопасному движению

Водить велосипед и самокат, а также изучить ПДД смогут махачкалинские школьники, начиная с понедельника, 4 декабря. В столице Дагестана открывается школа безопасного дорожного движения.

В понедельник дагестанской столице начинается набор в первую в РФ школу безопасного дорожного движения. Учащиеся школы узнают не только правила дорожного движения, но также научатся ездить на велосипедах и самокатах. Кроме того, программа включает изучение устройства транспорта.

«Школы „Безопасность в Движении“, созданные Движением Первых при экспертной поддержке МВД и „Юных инспекторов Движения“ (ЮИД), начнут открываться уже с 4 декабря – именно в эту дату пройдет торжественное открытие первых школ в Москве, Ярославле, Краснодаре, Оренбурге и Махачкале»

– Минобрнауки Дагестана

Планируется, что в дальнейшем подобные образовательные учреждения откроются в Ростове-на-Дону, Красноярске, Калининграде и других российских городах.