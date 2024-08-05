В Армении русский язык стал иностранным

Статус русского языка в школах понизили в Армении. С этого учебного года язык стал иностранным. Отмечается, что уже сокращены часы преподавания русского языка.

С этого учебного года в армянских школах понизили статус русского языка – теперь он будет иностранным, вместо базового, говорится в новом циркуляре Минобразования Армении.

В документе говорится, что каждое среднее образовательное учреждение получит право распределять часы между иностранными языками.

Отмечается, что в школах уже сократили часы преподавания русского языка. Так, язык в 4 и 9 классах будет преподаваться три раза в неделю, а в 11 и 12 – два раза в неделю.

При этом для школьников 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 10 классов есть только «Иностранный язык 1» и «Иностранный язык 2», что ввело в заблуждение преподавателей и директоров школ.