Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила парапловца Вели Исрафилова с медалью

Мехрибан Алиева поздравила парапловца Вели Исрафилова с медалью
Первый вице-президент Азербайджана поздравила с "бронзой" парапловца. Мехрибан Алиева пожелала спортсмену новых достижений.

Поздравление Вели Исрафилова с бронзовой медалью опубликовала сегодня в соцсети первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Азербайджанский парапловец Вели Исрафилов – бронзовый призер Летних Паралимпийских игр «Париж-2024»! Поздравляю нашего спортсмена, желаю ему новых побед и достижений!"

– Мехрибан Алиева

Исрафилов взял бронзу на дистанции 100 метров брассом, это седьмая медаль сборной Азербайджана на Паралимпиаде.

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