Мехрибан Алиева поздравила парапловца Вели Исрафилова с медалью

Первый вице-президент Азербайджана поздравила с "бронзой" парапловца. Мехрибан Алиева пожелала спортсмену новых достижений.
Поздравление Вели Исрафилова с бронзовой медалью опубликовала сегодня в соцсети первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
"Азербайджанский парапловец Вели Исрафилов – бронзовый призер Летних Паралимпийских игр «Париж-2024»! Поздравляю нашего спортсмена, желаю ему новых побед и достижений!"
– Мехрибан Алиева
Исрафилов взял бронзу на дистанции 100 метров брассом, это седьмая медаль сборной Азербайджана на Паралимпиаде.