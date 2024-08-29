Вестник Кавказа

Чечню снова потрясло

Чечню снова потрясло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне произошло землетрясение. Магнитуда составила 3,9, очаг залегал на глубине 70 км. Аналогичный случай был 2 сентября. Тогда республику потрясло на 3,8.

Новое землетрясение произошло в Чеченской Республике, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда подземных толчков составила 3,9. Они были зафиксированы в 6 км от Шали и 27 км от Грозного.

Эпицентр располагался на глубине 70 км к югу от населенного пункта Сержень-Юрт. Жертв и пострадавших нет.

Стоит добавить, что аналогичное землетрясение произошло 2 сентября. Тогда магнитуда толчков составила 3,8, а очаг залегал на глубине 70 км.

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