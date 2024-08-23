Стрельба произошла в школе в США – есть жертвы

Очередная трагедия случилась сегодня в американской школе. Вооруженный человек открыл огонь в учебном заведении в штате Джорджия. В результате его действий погибли несколько человек.

Четыре жизни унесла стрельба в школе в американском штате Джорджия, детали ЧП сообщают СМИ.

Трагедия произошла в городе Уиндер. Изначально появилась информация о том, что погибли два человека, а ранены были четверо. Однако позже данные были уточнены, и количество жертв и пострадавших значительно выросло: число погибших составило 4, пострадавших – порядка 30, передает CNN.

Мужчина, предположительно открывший огонь, задержан полицией.

Напомним, накануне стрельба произошла в Иллинойсе, в городе Форест-Парк неподалеку от Чикаго. Преступник был вооружен огнестрельным оружием, он открыл огонь на станции железной дороги. Жертвами ЧП стали четыре человека, а возможно и больше. Деталей полиция не сообщила.

А второго сентября перестрелка произошла между соседями по дому на Гавайях. Погибли четверо, в том числе и тот, кто первым взялся за оружие.