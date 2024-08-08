Полиция расследует стрельбу на детской площадке в Краснодаре

Сотрудники МВД начали расследование стрельбы на детской площадке в Краснодаре, где неизвестный открыл огонь из оружия по горке. О происшествии стало известно благодаря видео в интернете.

Очевидцы услышали выстрелы из огнестрельного оружия на детской площадке на улице Лавочкина в Краснодаре. Правоохранительные органы начали расследование, рассказали в местном отделении МВД.

«Устанавливается личность мужчины, а также используемый им предмет»

- МВД России по Краснодарскому краю

В ведомстве уточнили, что они не получали сообщения об инциденте. Сотрудникам полиции стало о нем известно из видеоролика, разлетевшегося по местным интернет-сообществам. На нем отчетливо видно, как мужчина начал стрелять в горку на площадке.