Вестник Кавказа

Светомузыкальный фонтан заработает в Черкесске

фонтан
© Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска
В центре Черкесска тестируют светомузыкальный фонтан. Новая достопримечательность появится   перед зданием городской мэрии в Черкесске.

Новая достопримечательность появится  в столице КЧР – светомузыкальный фонтан. По данным местных СМИ, уже состоялся успешный тестовый запуск будущей достопримечательности республиканской столиц.

Планируется, что основной запуск фонтана произойдет в День города и региона.

«Светомузыкальный фонтан перед мэрией Черкесска запустили в тестовом режиме»

– РИА КЧР

По словам авторов проекта, фонтан будет дополнительно украшен разноцветной подсветкой, которая будет синхронизирована с музыкальным сопровождением. Соответственно струи фонтана будут сочетаться с музыкой.

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