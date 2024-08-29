Светомузыкальный фонтан заработает в Черкесске

В центре Черкесска тестируют светомузыкальный фонтан. Новая достопримечательность появится перед зданием городской мэрии в Черкесске.
Новая достопримечательность появится в столице КЧР – светомузыкальный фонтан. По данным местных СМИ, уже состоялся успешный тестовый запуск будущей достопримечательности республиканской столиц.
Планируется, что основной запуск фонтана произойдет в День города и региона.
«Светомузыкальный фонтан перед мэрией Черкесска запустили в тестовом режиме»
– РИА КЧР
По словам авторов проекта, фонтан будет дополнительно украшен разноцветной подсветкой, которая будет синхронизирована с музыкальным сопровождением. Соответственно струи фонтана будут сочетаться с музыкой.