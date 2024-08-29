Выборы в местное самоуправление пройдут в 11 районах Дагестана

В 11 районах Дагестана пройдут выборы в органы местного самоуправления. Избиратели могут не только посетить участок, но и проголосовать на дому.

В единый день голосования – 8 сентября – на территории 11 районов Дагестана состоятся выборы в органы местного самоуправления, пишет пресс-служба Избиркома республики.

Все участки откроются в 08:00 по московскому времени, а прекратят свою работу в 20:00. Избиратели также смогут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление.

Отмечается, что выборы пройдут в населенных пунктах Акушинского, Ботлихского, Дахадаевского, Казбековского, Каякентского, Левашинского, Новолакского, Хасавюртовского, Хунзахского районов и Бежтинского участка.