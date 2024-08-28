Жители Дагестана будут отдыхать 16 сентября

Власти Дагестана объявили 16 сентября выходным днем. Это связано с празднованием в республике Дня единства народов Дагестана 15 сентября.

Нерабочим днем объявлено 16 сентября в Дагестане, соответствующее поручение подписал глава республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Это связано с празднованием Дня единства народов Дагестана, который ежегодно отмечается в республике 15 сентября. Этот день в регионе объявляется нерабочим.

Власти приняли решение перенести выходной день с 15 на 16 сентября, поскольку 15 число в этом году выпадает на воскресенье.