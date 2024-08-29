Юго-восток Азербайджана тряхнуло на 4,5

Землетрясение было зарегистрировано в Азербайджане, а точнее в Билясуварском районе, который расположен на юго-востоке республики. Его магнитуда достигла 4,5.

Подземные толчки произошли в юго-восточной части Азербайджана, рассказали в Республиканском центре сейсмослужбы, который действует при Национальной Академии наук АР.

Как уточнили в Бюро по изучению землетрясений, природный катаклизм случился в Билясуварском районе. Магнитуда толчков достигала 4,5 балла.

Жители этой местности подземных толчков не ощутили.

Тем не менее, компания "Азербайджанские железные дороги" приняла решение осмотреть свою инфраструктуру после землетрясения. Работы уже проводятся – они стартовали сразу после ЧП, которое случилось в 10.45 по местному времени (9.45 мск).

Комиссия по ЧС осматривает объекты инфраструктуры в южной зоне, проверяется состояние мостов, железнодорожных переходов и туннелей.

Для проведения технических работ поезда временно движутся со сниженной скоростью.