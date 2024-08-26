Землетрясение вызвало панику в Алматы

Землетрясение в 5 баллов (по шкале МSК-64) произошло в Алма-Аты. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Землетрясение произошло в Алматы утром в пятницу. Толчки в 5 баллов взвали панику среди местного населения.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города оперативно отреагировал на происшествие. Были включены сирены, призывающие жителей к бдительности и осторожности. Такие оперативные меры необходимы для обеспечения безопасности населения и предотвращения паники.

Через громкоговорители сотрудники департамента призывали людей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Сетью сейсмических станций МЧС Казахстана 4 марта в 11:22 местного времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 13,2. Магнитуда MPV - 6,1»

– пресс-служба МЧС Казахстана

Отметим, что землетрясение в Алматы вновь подчеркнуло необходимость постоянной готовности к стихийным бедствиям и указало на важность обучения населения правильным действиям в подобных ситуациях. Тщательное изучение опыта прошедших событий и внедрение современных подходов к предупреждению и ликвидации последствий землетрясений помогут обеспечить безопасность и спокойствие жителей города в будущем.