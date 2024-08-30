В больницах КБР остаются 77 отравившихся

После массового отравления в Баскане (КБР) в стационарах продолжают лечение 77 человек. Общее число больных начало сокращаться.

Почти 80 человек продолжают нуждаться в постоянной помощи врачей в Кабардино-Балкарии после того, как два дня назад в городе Баскан случилась вспышка кишечной инфекции, рассказали в Минздраве республики.

"В медицинских организациях республики стационарную помощь получают 77 человек. Отмечается снижение госпитализаций с 3 сентября к предыдущим суткам соответственно, а также более чем вдвое уменьшение количества вызовов скорой медицинской помощи"

- министерство здравоохранения КБР

Пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

В день вспышки инфекции стало известно о госпитализации 70 человек, часть из них уже выписали. После в больницу попадали и другие пациенты с симптомами отравления. Сейчас пик заболеваемости пройдет.

Ранее стало известно о вероятной причине массового отравления. Ей выступила некачественная водопроводная вода. Власти республики уже организовали проверки всех коммунальных сетей.