Вестник Кавказа

Сочинцы ждут вылета в Анталью вторые сутки

Сочинцы ждут вылета в Анталью вторые сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи более чем на 30 часов задерживается рейс в Анталью. Перевозчик, компания "ИрАэро", несколько раз отодвигала время вылета.

Самолет компании "ИрАэро" задерживается с вылетом из Сочи в Анталью уже вторые сутки.

Изначально вылет был назначен на 05:00 4 сентября, затем рейс перенесли на сутки. Сейчас вылет ожидается в 19:10 5 сентября - международный авиарейс задерживается на 35 часов.

Также сегодня был задержан еще один рейс "ИрАэро" в турецкую Анталью. Туристы в Саратове вылетели с задержкой в четыре часа.

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