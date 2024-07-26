Сочинцы ждут вылета в Анталью вторые сутки

В Сочи более чем на 30 часов задерживается рейс в Анталью. Перевозчик, компания "ИрАэро", несколько раз отодвигала время вылета.

Самолет компании "ИрАэро" задерживается с вылетом из Сочи в Анталью уже вторые сутки.

Изначально вылет был назначен на 05:00 4 сентября, затем рейс перенесли на сутки. Сейчас вылет ожидается в 19:10 5 сентября - международный авиарейс задерживается на 35 часов.

Также сегодня был задержан еще один рейс "ИрАэро" в турецкую Анталью. Туристы в Саратове вылетели с задержкой в четыре часа.